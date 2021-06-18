Росгвардейцы защитили горожанку от расправы агрессивного сожителя

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который нанес телесные повреждения 50-летней сожительнице.
В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую квартиру по улице Мира. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили гражданку со следами ушибленных ран головы и задержали 47‑летнего сожителя. По предварительной информации, у пары на почве ревнивости возник конфликт, в результате которого задержанный стал избивать хозяйку квартиры. Потерпевшей удалось незаметно нажать установленную в квартире кнопку экстренного вызова группа задержания, которая спустя несколько минут прибыла на адрес и пресекла противоправные действия. Для потерпевшей росгвардейцы вызвали бригаду медиков.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали неоднократно судимого местного жителя сотрудникам органов внутренних дел.
Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.
На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.
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