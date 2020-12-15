Росгвардейцы защитили горожанку от вооруженного злоумышленника

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия 32-летнего горожанина, который, придя с ножом к месту жительства своей бывшей девушки, угрожал ей расправой.

В ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 30‑летняя жительница города, сообщившая, что к ней в квартиру стучится бывший сожитель и высказывает угрозы. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали мужчину, при досмотре у которого был обнаружен кухонный нож. По предварительной информации, задержанный пришел выяснить отношения с бывшей девушкой, которая отказалась впускать его в жилище. Мужчина стал угрожать горожанке, нанеся многочисленные удары ножом по входной двери.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее не судимого кузбассовца сотрудникам полиции.