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Росгвардейцы защитили граждан от неадекватного мужчины с ножом

 В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обезвредил вооруженного ножом местного жителя, который, угрожая собутыльникам расправой, запер их на балконе.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о помощи местной жительницы к многоквартирному дому на улице Победы. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что в одной из квартир находится мужчина в неадекватном состоянии, который угрожает расправиться с находящимися в жилище гражданами. Росгвардейцы убедили злоумышленника открыть входную дверь, после чего обезвредили и задержали хозяина жилища, в руках которого находился кухонный нож. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 29-летний местный житель.

 По предварительной информации, во время распития спиртных напитков задержанный мужчина стал вести себя неадекватно и стал угрожать приглашенным 40-летней женщине и 52-летнему мужчине. Испугавшись, граждане вышли на балкон, дверь которого запер злоумышленник и не открывал до прибытия стражей правопорядка.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

 

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
13/01/2023
Происшествия
Осинники
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