Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили граждан, в квартиру которых проникли двое злоумышленников

  В городе Березовский экипаж Росгвардии вневедомственный охраны с поличным задержал двоих жителей Белова, которые проникли через окно в чужую квартиру.

  В ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 29-летняя местная жительница. По предварительной информации, заявительница вместе с сожителем спала дома, когда к ним в квартиру на первом этаже через незапертое окно проникли двое неизвестных с признаками опьянения. Сожитель заявительницы потребовал от посторонних покинуть жилище, на что злоумышленники отказались и повели горожанина в одну из комнат якобы для распития алкогольных напитков. Испуганная горожанка спустилась на улицу через окно и обратилась за помощью в ближайшую аптеку, из которой связалась с правоохранителями.

   Стражи правопорядка проследовали в указанную квартиру и задержали незваных гостей. Ими оказались ранее неоднократно судимый 31-летний и 24-летний жители Белова. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Происшествия
Березовский

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На кемеровской улице несколько автомобилей повредили колёса
На улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове несколько автомобилей повредили колёса. По словам...
В Кемерове оштрафовали 23-летнего водителя автомобиля несуществующего ведомства
В Кемерове сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 23-летнего местного жителя. Мужчина обклеил...
Божьи коровки проснулись в Кузбассе из-за потепления
Жуков обнаружили на улицах Новокузнецкого района. Снимок местной жительницы опубликовал портал...
В Кузбассе на линию выйдет экспериментальный автобусный маршрут
В Кузбассе на линию выйдет экспериментальный автобусный междугородний маршрут. Он начнёт работать...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus