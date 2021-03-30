Росгвардейцы защитили граждан, в квартиру которых проникли двое злоумышленников

В городе Березовский экипаж Росгвардии вневедомственный охраны с поличным задержал двоих жителей Белова, которые проникли через окно в чужую квартиру.

В ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 29-летняя местная жительница. По предварительной информации, заявительница вместе с сожителем спала дома, когда к ним в квартиру на первом этаже через незапертое окно проникли двое неизвестных с признаками опьянения. Сожитель заявительницы потребовал от посторонних покинуть жилище, на что злоумышленники отказались и повели горожанина в одну из комнат якобы для распития алкогольных напитков. Испуганная горожанка спустилась на улицу через окно и обратилась за помощью в ближайшую аптеку, из которой связалась с правоохранителями.

Стражи правопорядка проследовали в указанную квартиру и задержали незваных гостей. Ими оказались ранее неоднократно судимый 31-летний и 24-летний жители Белова. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.