Росгвардейцы защитили граждан, в квартиру которых пытался проникнуть посторонний

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в подъезде многоквартирного дома задержал местного жителя, который повредил входную дверь заявителя.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Сибиряков-Гвардейцев. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили поврежденную входную дверь одной из квартир и предполагаемого виновника. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 19-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после распития спиртных напитков молодой человек намеревался попасть в квартиру соседей. Не реагирую на требования владельца жилища, задержанный попытался ногой выбить входную дверь, в результате повредил имущество. Испуганные жильцы обратились за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия