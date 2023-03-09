Росгвардейцы защитили гражданку от проникшего в дом незваного гостя

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который проник в чужой частный дом.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о проникновении в жилище к 56-летней местной жительнице на улице Куйбышева. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что предполагаемый виновник скрылся. В ходе поисковых мероприятий по горячим следам росгвардейцы задержали 38-летнего ранее судимого за совершение тяжкого преступления местного жителя

По предварительной информации, к заявительнице среди ночи пришел незнакомый мужчина. Открыв незнакомцу дверь, мужчина проник в жилище и отправился на кухню, заявив, что будет распивать спиртные напитки. Неизвестный игнорировал требования женщины покинуть дом, но спустя время скрылся после ее звонка правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сельчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия