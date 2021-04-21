Росгвардейцы защитили женщину от агрессивного мужчины

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого горожанина, который причинил физическое насилие в отношении местной жительницы.

В ночное время к правоохранителям обратились жильцы многоквартирного дома по улице Кирова, сообщившие о конфликте граждан в своём подъезде. На месте происшествия росгвардейцы задержали 32-летнего ранее судимого за кражу и грабеж новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения, который на лестничной клетке удерживал гражданку со следами ссадин на лице.

По предварительной информации, задержанный пришёл для выяснений отношений к 28-летней бывшей сожительнице. Женщина открыла входную дверь, после чего задержанный вывел гражданку на лестничную клетку и причинил физическое насилие, нанеся несколько ударов рукой в лицо.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной и имущественной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.