Росгвардейцы защитили местную жительницу от расправы агрессивного мужчины

В вечернее время к правоохранителям за помощью обратилась 44 летняя местная жительница, сообщившая о проникновении постороннего в ее частный дом. В течение нескольких минут на адрес прибыла ближайшая группа задержания Росгвардии, на встречу которой бежала испуганная заявительница. Она пояснила, что ее преследует бывший сожитель в неадекватном состоянии, который при виде патрульного автомобиля убежал.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и задержали пытавшегося скрыться бегством подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый за кражу, причинение легкого вреда здоровью и истязание 42 летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник в отсутствии хозяйки проник в частный дом, сорвав навесной замок, и стал дожидаться ее возвращения. Придя домой, гражданка обнаружила бывшего сожителя и сразу же обратилась за помощью к стражам правопорядка, что привело непрошенного гостя в ярость. Вооружившись электрическим кабелем от бытовой техники, мужчина стал угрожать женщине расправой. Опасаясь за свою жизнь, она выбежала на улицу, где ее обезопасил оперативно прибывший экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.