Росгвардейцы защитили новокузнечанку от вооруженного мужчины

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который угрожал расправой супруге, вооружившись кухонным ножом.

В ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 30 летняя горожанка, сообщившая, что ее подруге угрожает супруг, находящийся в неадекватном состоянии. Прибывшим для проверки на указанный адрес росгвардейцам открыл дверь мужчина с признаками алкогольного опьянения. В этот момент стражи правопорядка услышали женские крики о помощи, которые доносились из комнаты. Росгвардейцы обезвредили и задержали мужчину. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за побои 35-летний местный житель.

По предварительной информации, к 35-летней потерпевшей пришел для выяснения отношений супруг, с которым она находится в бракоразводном процессе. В ходе возникшего конфликта мужчина схватил кухонный нож и пригрозил горожанке расправой. Испугавшись, женщина позвонила друзьям и попросила о помощи, которые вызвали к месту происшествия правоохранителей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.