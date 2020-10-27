Росгвардейцы защитили на охраняемом объекте сельчанку, на которую напал злоумышленник

В поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по сигналу «тревога» задержал 25-летнего рецидивиста, который напал на бывшую возлюбленную.
По предварительной информации, злоумышленник с признаками алкогольного опьянения пришел для выяснения отношений к 27-летней работнице охраняемого продуктового магазина. Затеяв конфликт, подозреваемый схватил бывшую девушку за шею. Коллеги потерпевшей нажали тревожную кнопку и до приезда стражей правопорядка пытались удержать молодого человека. Злоумышленник при виде прибывшего экипажа Росгвардии предпринял попытку скрыться, но был задержан в ходе преследования. Им оказался ранее судимый за кражу и угрозу убийством местный житель.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста правоохранителям. a
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