Росгвардейцы защитили на охраняемом объекте сельчанку, на которую напал злоумышленник

Коронавирус подтвердился у губернатора Кузбасса Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, на прошлой неделе рассказавший о симптомах...

Еще 173 человека заразились коронавирусом в Кузбассе 173 было выявлено в минувшие сутки. В Кузбассе за прошедший день от коронавируса скончались три...

Кемеровчанка получила травмы при падении в овраг Женщина провалилась в овраг и получила травмы в столице Кузбасса. Она не смогла выбраться из него...