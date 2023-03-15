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Росгвардейцы защитили новокузнечанку от неадекватного сожителя

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причинившего вред здоровью сожительнице.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли по сигналу «тревога» к охраняемой электросетевой компании. На адресе стражи правопорядка обнаружили со следами на голове рваной раны 41-летнюю потерпевшую, которая пояснила, что была вынуждена покинуть свою квартиру из-за агрессивного сожителя.

 По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков сожитель пострадавшей начал вести себя неадекватно и стал избивать возлюбленную по лицу и голове. Хозяйка жилища сбежала от расправы на улицу и обратилась за помощью к охраннику ближайшей коммерческой организации, который нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Стражи правопорядка вызвали на место бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшую, после чего задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/03/2023
Происшествия
Новокузнецк

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