Росгвардейцы защитили персонал магазина от агрессивного посетителя с топором

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который угрожал топором работнику магазина.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к продуктовому магазину на улице Кузнецкой. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали неадекватного мужчину. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртного задержанный устроил словесный конфликт с продавцом торговой точки. В результате злоумышленник покинул магазин, но спустя время вернулся с топором в руках и бросился на продавца. Работники торговой точки укрылись в подсобном помещении и нажали кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии, который прибыл на место происшествия спустя несколько минут и обезвредил злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия