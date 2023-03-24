Росгвардейцы защитили персонал медицинского центра от агрессивного посетителя

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который угрожал физической расправой администратору частной медицинской организации.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к медицинской организации на проспекте Кирова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали агрессивного горожанина, который конфликтовал с 40-летней работницей медучреждения. Задержанным оказался ранее судимый за мошенничество и кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подвыпивший посетитель частного медицинского центра стал конфликтовать с работницей, которая якобы сделала ему замечание. Мужчина стал проявлять агрессию и угрожать женщине физической расправой. Горожанка для защиты обратилась к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия