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Росгвардейцы защитили персонал медицинского центра от агрессивного посетителя

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который угрожал физической расправой администратору частной медицинской организации.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к медицинской организации на проспекте Кирова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали агрессивного горожанина, который конфликтовал с 40-летней работницей медучреждения. Задержанным оказался ранее судимый за мошенничество и кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, подвыпивший посетитель частного медицинского центра стал конфликтовать с работницей, которая якобы сделала ему замечание. Мужчина стал проявлять агрессию и угрожать женщине физической расправой. Горожанка для защиты обратилась к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
24/03/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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