Росгвардейцы защитили продавца магазина от агрессивного покупателя

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый продуктовый магазин по улице Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали агрессивного мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких преступлений, 36-летний местный житель.

По предварительной информации, после распития спиртных напитков задержанный мужчина со знакомым отправился в магазин за добавкой. В торговой точке у рецидивиста возник с приятелем словесный конфликт, переросший в обоюдную драку. Двадцатилетняя работница торгового зала потребовала от посетителей прекратить потасовку и пообещала вызвать стражей правопорядка. Задержанный стал угрожать продавцу физической расправой, после чего девушка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя общественного порядка сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия