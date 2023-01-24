Росгвардейцы защитили работницу сауны от агрессивного посетителя

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обезвредили злоумышленника, который погнался за работницей сауны, угрожая расправой.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое общественное заведение на улице Доз. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали агрессивного мужчину, который представлял угрозу для 59-летней работницы сауны. Им оказался 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после чрезмерного употребления спиртных напитков у задержанного мужчины возник конфликт с работницей заведения якобы из-за того, что женщина прервала его отдых. В результате посетитель начал вести себя неадекватно и попытался причинить побои администратору, высказывая в ее адрес угрозы физической расправы. Испуганная гражданка заперла агрессивного мужчину в комнате отдыха и для пресечения противоправных действий нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Прибывшие стражи правопорядка обезвредили мужчину, который пытался выбить дверь одного из помещений заведения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия