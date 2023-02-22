Росгвардейцы защитили сторожа от кузбассовца с топором

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который угрожал физической расправой местному жителю.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий к коммерческой организации на улице Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину с топором, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался 36 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина стал провоцировать на конфликт 56 летнего работника, находящегося на сторожевом посту коммерческой организации. После словесной перепалки злоумышленник сходил домой за топором и, вернувшись, стал угрожать физической расправой сторожу, который обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия