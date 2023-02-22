Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили сторожа от кузбассовца с топором

 В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который угрожал физической расправой местному жителю.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий к коммерческой организации на улице Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину с топором, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался 36 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками задержанный мужчина стал провоцировать на конфликт 56 летнего работника, находящегося на сторожевом посту коммерческой организации. После словесной перепалки злоумышленник сходил домой за топором и, вернувшись, стал угрожать физической расправой сторожу, который обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
22/02/2023
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus