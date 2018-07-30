Росгвардия дала имя военному самолету

В Росгвардии назвали «Иван Яковлев» военно-транспортный самолет Ил-76МД. Для ведомства имя легендарного генерала армии остается в почете до сих пор. Именно генерал Яковлев кардинально изменил облик внутренних войск МВД СССР, которые стали основной нового ведомства.

Экипаж самолета Ил-76МД «Иван Яковлев» - один из лучших в Росгвардии. Он успешно справился с задачами по обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Командир экипажа капитан Илья Лупов.

Самолет Ил-76МД считается одним из самых надежных и востребованных военно-транспортных самолетов. Его максимальный взлетный вес – 190 тонн, практический потолок высоты – 12 750 метров, максимальная скорость – 780 км/ч, максимальная дальность полета – 10 000 км, экипаж – 7 человек.