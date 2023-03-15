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Росгвардия готова к паводковому периоду в Кузбассе

 В региональных подразделениях Росгвардии в связи с предстоящим паводкоопасным периодом проводятся комплекс профилактических мероприятий.

В подразделениях войск правопорядка произведен расчет сил и средств для действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, связанных с возникновением паводков и наводнений. Представители Росгвардии находится в постоянной готовности к действиям в условиях осложнения обстановки.

 В случае необходимости личный состав Росгвардии будет привлечен к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделено недопущению фактов противоправных действий в местах ЧС, на маршрутах и временных пунктах эвакуации.

 Кроме этого, инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводят профилактику с владельцами зарегистрированного оружия. Так, кузбассовцы, находящиеся в зоне потопления, могут сдать гражданский арсенал в подразделения ЛРР по месту жительства на временное хранение.

 Работа по обеспечению общественной безопасности в период осложнения паводковой ситуации находится на постоянном контроле Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
15/03/2023
Общество

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