Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия информирует

Об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ "Об оружии".

В преддверии выходных и праздничных дней, традиционно являющихся временем отдыха граждан на природе, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации напоминает владельцам оружия об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ "Об оружии".

Особое внимание рекомендуется уделить неукоснительному соблюдению правил хранения и транспортировки оружия и недопустимости обращения с ним в состоянии алкогольного опьянения.

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/05/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus