Росгвардия информирует

Об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ "Об оружии".

В преддверии выходных и праздничных дней, традиционно являющихся временем отдыха граждан на природе, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации напоминает владельцам оружия об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ "Об оружии".

Особое внимание рекомендуется уделить неукоснительному соблюдению правил хранения и транспортировки оружия и недопустимости обращения с ним в состоянии алкогольного опьянения.