Росгвардия информирует о предстоящих изменениях в законодательстве в сфере оборота оружия

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии разъясняют о ключевых изменениях в сфере оборота оружия с 29 июня 2022 года.

В связи с внесёнными изменениями в федеральный закон «Об оружии» увеличен возраст до 21 года, с которого возможно приобретение оружия. Исключение составляет для тех, кто ранее проходил или проходит военную службу, является профессиональным охотником, а также для некоторых других категорий граждан. Оружие с 29 июня признается источником повышенной опасности.

За любые противоправные действия, совершенные зарегистрированным оружием, ответственность понесет владелец ствола независимо от его собственной вины. Многозарядные образцы граждане смогут приобретать после двух лет владения гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана. Кроме этого, владелец гражданского оружия теперь обязан предоставить свой арсенал для осмотра, а также место для его хранения уполномоченному сотруднику Росгвардии.

За отказ выполнить законные требования у гражданина может быть аннулирована лицензия и разрешение.

Об утерянном или похищенном оружии владелец обязан сообщить в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в течение суток.

За утрату ствола предусмотрена административная ответственность с наложением денежного штрафа до 10 000 рублей и конфискацией остального арсенала. Вместе с тем, оружие может быть изъято у владельца за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Росгвардия напоминает, что ношение оружие в алкогольном состоянии запрещено.

Предстоящие изменения в законодательстве направлены на повышение эффективности государственного управления в данной сфере, усиление контроля, а также противодействие незаконному обороту оружия.

Новые требования закона уточняют понятие об оружии с гладкоствольным и нарезным стволом, а также ужесточают порядок выдачи разрешительных документов для ранее судимых граждан.

С марта текущего года начали действовать изменения в законодательстве, согласно которым пройти медицинское освидетельствование для получения разрешительных документов на оружие возможно лишь в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства.