Росгвардия из Кузбасса пополнила федеральный бюджет на сумму более полумиллиарда рублей

За минувший год в Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии дополнительно приняли под защиту 1066 различных объектов, в том числе социально важных, а также 948 мест проживания и хранения имущества граждан.

За счет оказания государственных охранных услуг кузбасская Росгвардия пополнила федеральный бюджет на сумму свыше 588 миллионов рублей. Всего в регионе кузбассовцы доверили под защиту войск правопорядка более 9 тысяч объектов и почти 27 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. С момента формирования силового ведомства краж на охраняемых объектах не допущено.

Росгвардия напоминает, что самым надежным способом защиты своего имущества является установка тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае противоправных посягательств на охраняемый объект об этом незамедлительно станет известно экипажу Росгвардии, который в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры по задержанию нарушителя.

Фото: Росгвардия