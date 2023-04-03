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Росгвардия изъяла у владельцев более 200 единиц оружия

 В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили за март более одной тысячи проверок владельцев гражданского оружия.

В ходе инспекции росгвардейцы проверили условия хранения оружия по месту проживания владельцев, наличие необходимых разрешительных документов, а также провели с гражданами профилактические беседы. Инспекторы Росгвардии напомнили кузбасовцам, что самым распространенным правонарушением является несвоевременная подача владельцами документов в подразделения лицензионно-разрешительной службы для продления разрешения. Стражи правопорядка обращают внимание, что для продления необходимо обращаться в подразделения ЛРР не позднее, чем за месяц до истечения установленных сроков. Следует помнить, что просроченное разрешение является недействительным, а хранение оружия в таком случае признается незаконным, и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.

 Всего в марте правоохранители составили в отношении граждан 300 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота гражданского оружия, в том числе 212 - за нарушение сроков продления разрешения. Кроме этого, по различным основаниям, в том числе за нарушения правил хранения и несоблюдение сроков продления разрешения, изъято 205 единиц различных стволов.

 Вместе с тем, росгвардейцы продолжают прием у населения незарегистрированного арсенала в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». За добровольную выдачу оружия граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но также им выплачивается денежное вознаграждение. Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 10 единиц оружия и 13 боеприпасов.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
03/04/2023
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