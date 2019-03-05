Росгвардия на XXIX Всемирной Зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

В обеспечении безопасности главного спортивного события 2019 года – XXIX Всемирной зимней универсиады принимают участие военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации. Многие из них на практике применяют опыт, полученный на универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу и других крупных международных мероприятиях.

«На плечи военнослужащих и сотрудников Росгвардии возлагается особая ответственность обеспечения высокого уровня безопасности студенческих игр в тесном взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами. Сибиряков-росгвардейцев всегда отличал высокий профессионализм и боевое мастерство, дисциплинированность и инициативность, крепкий моральных дух и чувство гордости за Россию», - обращаясь к личному составу группировки войск национальной гвардии в Красноярске, сказал командующий Сибирским округом генерал-полковник Виктор Стригунов.

В ходе подготовки к Универсиаде проведена огромная работа по информированию граждан об особенностях ограничения оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Новосибирским военным институтом имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации подготовлен разговорник базовых слов и выражений на четырех языках для удобства общения личного состава группировки с иностранными спортсменами, болельщиками и волонтерами.

Накануне первой в истории России зимних студенческих игр прошло немало пресс-мероприятий. На одном из них, прошедшем на базе московского ОМОН, посол универсиады Алёна Заварзина рассказала журналистам о современных спортивных объектах и готовности Красноярска к встрече студентов со всего мира.

24 февраля более 1200 курсантов военных институтов войск национальной гвардии приняли участие в лыжном забеге в поддержку российской сборной. Спортивные состязания прошли в Новосибирске, Перми, Саратове и Санкт-Петербурге.

Универсиада не осталась без внимания кадет Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова. На встрече с олимпийским чемпионом старшим лейтенантом Владимиром Григорьевым юные росгвардейцы задали множество вопросов. «Универсиада – это настоящий олимпийский трамплин, который позволит попробовать свои силы, показать себя и оказаться на пьедестале международного первенства», - сказал Владимир Григорьев.

Все эти и многие другие события нашли отражение на страницах ведомственного издания Росгвардии – журнала «На боевом посту». Учитывая огромный интерес общества к войскам национальной гвардии, руководством ведомства было принято решение не только организовать информационное взаимодействие с Дирекцией Универсиады, но и установить стенды с печатной продукцией в Главном пресс-центре Универсиады и многофункциональном спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск».

Стоит отметить, что во время торжественной церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года особым спросом у российских зрителей пользовался январский номер журнала «На боевом посту» с эксклюзивным интервью генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максима Уразова, а у иностранных гостей – календари и сувениры с символикой Росгвардии.