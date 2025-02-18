Росгвардия обеспечила безопасность чемпионата по киокусинкай и Кубка России по альпинизму в Кузбассе

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасность на крупных спортивных мероприятиях, прошедших в Кемеровской области.

В Кемерове состоялся чемпионат и первенство Кузбасса «Катана Кузбасса» по киокусинкай среди спортсменов разных возрастных категорий. В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Саха, а также гости из Казахстана. Росгвардейцы несли службу на территории спортивного объекта и прилегающих зонах, следя за безопасностью участников и зрителей.

В Анжеро-Судженске прошел финал этапа Кубка России по альпинизму в дисциплинах ледолазания. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились непосредственно на месте проведения соревнований, а маршруты патрулирования были приближены к спортивному объекту для оперативного реагирования в случае необходимости.

Задачи по обеспечению безопасности были выполнены в полном объеме, оба мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.

Фото: Росгвардия