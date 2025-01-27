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Росгвардия обеспечила безопасность домашнего матча кузбасского «Металлурга»

Накануне в Новокузнецке при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии прошел домашний матч хоккейного клуба «Металлург» с тульским «АКМ».

Безопасность соревнования была усилена сотрудниками вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж». Совместно с коллегами из органов внутренних дел был обеспечен порядок на трибунах, а также сохранность имущества более 3 000 болельщиков.

Гости одержали победу со счетом 2:1.

 

В результате охранных мероприятий нарушений и происшествий не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/01/2025
Спорт
Новокузнецк
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