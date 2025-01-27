Росгвардия обеспечила безопасность домашнего матча кузбасского «Металлурга»

Накануне в Новокузнецке при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии прошел домашний матч хоккейного клуба «Металлург» с тульским «АКМ».

Безопасность соревнования была усилена сотрудниками вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж». Совместно с коллегами из органов внутренних дел был обеспечен порядок на трибунах, а также сохранность имущества более 3 000 болельщиков.

Гости одержали победу со счетом 2:1.

В результате охранных мероприятий нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия