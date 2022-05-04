Росгвардия обеспечила безопасность граждан во время концертов "Zа Россию"

В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность граждан на музыкально-патриотических концертах «Zа Россию».

Общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечивали подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Более 20 сотрудников обследовали на безопасность места проведения праздничных мероприятий, усилен контроль за оборотом гражданского оружия.

Всего в мероприятиях поучаствовало более 5 000 граждан. Патриотический проект «ZaРоссию» проводится в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.