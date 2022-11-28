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Росгвардия обеспечила безопасность матча на чемпионате России по волейболу в Кузбассе

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности тридцать второго Чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В матче между волейбольными командами «Кузбасс» и казанским «Зенит» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим и охрану прилегающей территории.

 Нарушений общественного порядка во время проведения матча не допущено.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Спорт
Кемерово
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