Росгвардия обеспечила безопасность матча на чемпионате России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности тридцать второго Чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В матче между волейбольными командами «Кузбасс» и казанским «Зенит» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим и охрану прилегающей территории.

Нарушений общественного порядка во время проведения матча не допущено.

Фото: Росгвардия