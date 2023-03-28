Росгвардия обеспечила безопасность матча на Чемпионате России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности тридцать второго Чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В матче между волейбольными командами «Кузбасс» и нижегородским «АСК» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим. Кроме этого, росгвардейцы обеспечили охрану прилегающей территории.

Нарушений общественного порядка во время проведения матча не допущено. Матч, на котором присутствовало более 4 000 зрителей, завершился победой региональной команды «Кузбасс».

Фото: Росгвардия