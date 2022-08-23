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Росгвардия обеспечила безопасность на региональном фестивале НебоФест

В Кузбассе сотрудники Росгвардии Кузбасса обеспечили безопасность граждан на мультиплатформенном фестивале «НебоФест», куда съехались зрители и участники со всей Кемеровской области.

 В рамках этих мероприятий общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили сотрудники кемеровского ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы обследовали на безопасность места проведения концертов известных групп и других развлекательных событий, а также на протяжении всего мероприятия стражи правопорядка патрулировали места с большим количеством граждан.

 Кроме этого, в масштабном событии поучаствовали подопечные класса Росгвардии школы №74, выступившие волонтерами на мероприятиях.

 Во время проведения мультиплатформенного фестиваля происшествий и нарушений общественного порядка не допущено. Всего на «НебоФест» пришло более 10 тысяч человек.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/08/2022
Общество
Кемерово

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