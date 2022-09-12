Росгвардия обеспечила безопасность открытия международного театрального фестиваля в Кузбассе

Сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с коллегами из других правоохранительных структур региона обеспечили правопорядок во время церемонии открытия первого международного театрального фестиваля «Сверкающие грани театра», которая состоялась в Ледовом дворце «Кузбасс».

В открытии фестиваля-форума приняли участие студенты кузбасских вузов и 400 студентов из 52 стран мира — Китая, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств. За безопасностью участников и гостей мероприятия следили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Происшествий и нарушений не допущено.

Форум-фестиваль продлится в Кузбассе 50 дней и завершится 30 октября.

Фото: Росгвардия