Росгвардия обеспечила безопасность первых дней международных спортивных игр в Кузбассе

В Кемеровской области более 100 сотрудников подразделений Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу проследили за безопасностью спортсменов и зрителей первых соревновательных дней II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии».

Так, накануне в Новокузнецке в ледовом дворце «Кузнецкий лед» прошел товарищеский матч между командами из Кемерова и Узбекистана. Гости одержали победу со счетом 7:5. Кроме этого, прошел хоккейный матч между Казахстаном и Якутией. На «Арене Кузнецких металлургов» юноши показали мастерство в короткой программе по фигурному катанию.

В Кемерове в спортивном комплексе «Сосновый» прошли очередные соревнования по керлингу, по итогам которых лучшие спортсмены поборются за призовые места 28 февраля и 1 марта. Помимо этого, прошли официальные тренировки лыжников на базе спорткомплекса «Снежный» и конькобежцев в Ледовом дворце «Кузбасс».

На всех спортивных мероприятиях охрану общественного порядка и безопасность спортсменов и зрителей обеспечили сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР. Также представители лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии дополнительно проводят профилактические беседы с владельцами оружия.

Фото: Росгвардия