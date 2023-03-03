Росгвардия обеспечила безопасность седьмого дня соревнования Международных игр "Дети Азии" в Кузбассе

В Кузбассе накануне при участии в охране правопорядка подразделений Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли соревнования в девяти видах спорта в рамках II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии».

В Кемерове в ледовом дворце "Кузбасс" сотрудники лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны во взаимодействии с правоохранителями осуществляли пропускной режим на финалах по керлингу среди смешанных пар и скоростного бега на коньках. Помимо этого, безопасность зрителей и спортсменов была обеспечена росгвардейцами на спортивном комплексе "Снежный", где прошли лыжные гонки на 10 километров. По итогам состязаний бронзовую медаль завоевала кузбасская лыжница.

Сборная Кемеровской области по результатам всех соревнований находится на 6-й позиции, завоевав две золотые, три серебряные и три бронзовых медали.

Фото: Росгвардия