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Росгвардия обеспечила безопасность участников эстафеты огня зимних Международных спортивных игр в Кузбассе

 В Кемеровской области при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии состоялась эстафета огня II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», которые пройдут на территории Кузбасса в конце февраля - начале марта.

Сегодня массовый спортивный праздник прошел в Таштаголе, ставший вторым городом региона, в котором побывал главный символ предстоящих Игр. Для обеспечения безопасности зрителей и участников эстафеты были задействованы силы и средства таштагольской вневедомственной охраны Росгвардии. Мероприятие прошло без происшествий с количеством участников до 500 человек.

 По завершению спортивного праздника огонь в специальной лампадке будет передан следующей территории, которая примет эстафету. Завершится забег в день открытия Игр, 25 февраля, в Кемерове.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
04/02/2023
Общество
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