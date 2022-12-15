Росгвардия обеспечила охрану правопорядка на Чемпионате по хоккею с мячом в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественную безопасность на Чемпионате России по хоккею с мячом.

Последний домашний матч уходящего года между командой «Кузбасс» и новосибирским «Сибсельмашем» прошел в ледовом дворце «Кузбасс». В целях безопасности участников и зрителей 10-ого тура чемпионата росгвардейцы провели обследование спортивного объекта перед началом соревнований. Кроме этого, стражи правопорядка обеспечивали контроль на досмотровых мероприятиях.

Нарушений общественного порядка во время матча не допущено.

Фото: Росгвардия