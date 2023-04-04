Росгвардия обеспечила правопорядок на заключительных матчах чемпионата Сибирской студенческой лиги в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с представителями органов внутренних дел обеспечили правопорядок в ходе двух игровых дней. Оба матча для кузбасских студентов техникума физической культуры закончились победой над гостями из новосибирского университета путей сообщения со счетом 7:6 и 19:3. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

По результатам матчей кузбасский «Шахтер» стал абсолютным победителем регулярного регионального чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги 2022-2023 гг.

Фото: Росгвардия