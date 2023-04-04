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Росгвардия обеспечила правопорядок на заключительных матчах чемпионата Сибирской студенческой лиги в Кузбассе

 Сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с представителями органов внутренних дел обеспечили правопорядок в ходе двух игровых дней. Оба матча для кузбасских студентов техникума физической культуры закончились победой над гостями из новосибирского университета путей сообщения со счетом 7:6 и 19:3. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

 По результатам матчей кузбасский «Шахтер» стал абсолютным победителем регулярного регионального чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги 2022-2023 гг.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
04/04/2023
Общество
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