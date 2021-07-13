Росгвардия обеспечила правопорядок во время празднования 300-летия Кузбасса

Подразделения Управления Росгвардия по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении общественного порядка на мероприятиях, приуроченных к 300-летию региона.

Для безопасности граждан в городах Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий были задействованы силы и средства ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Главные праздничные мероприятия прошли в областном центре на Московской площади, где состоялся концерт популярных исполнителей, а также выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Юбилейную программу завершил праздничный салют.

В результате принятых мер нарушений общественного правопорядка не допущено.