Росгвардия обеспечит безопасность на чемпионате мира по парашютному спорту

В Кузбассе в преддверие чемпионата мира по парашютному спорту «Мондиаль 2020» начинается мультиплатформенный фестиваль «НебоФест», соревноваться в котором съедутся спортсмены со всего земного шара.
В рамках этих мероприятий общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечит Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с привлечением ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы. Росгвардейцы обследуют на безопасность места проведения массовых мероприятий и объекты инфраструктуры, усилен контроль за оборотом гражданского оружия, а также на протяжении всех общественных мероприятий стражи правопорядка будут патрулировать места с большим количеством граждан.
Мероприятия будут проходить на аэродромах «Танай» и Кемерово «Северный» с 7 по 21 августа.
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