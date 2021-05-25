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Росгвардия обеспечит защиту крупнейших социальных объектов Кузбасса

    В Кемерове вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу примет дополнительные меры по обеспечению безопасности нового ледового дворца «Кузбасс» и аэровокзального комплекса Международного аэропорта Кемерово им. Алексея Архиповича Леонова. Спортивное и аэровокзальное сооружения открыты на минувшей неделе.

    Для защиты граждан на крупнейших социальных объектах установлены кнопки экстренного вызова групп задержаний Росгвардии. В случае поступления тревожного сигнала ближайший экипаж войск правопорядка в кратчайший срок прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться в рамках действующего законодательства.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/05/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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