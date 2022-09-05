Росгвардия организовала всероссийскую видеоакцию "НАследники победы", посвященную Дню окончания Второй мировой войны

В Росгвардии свято чтут подвиг воинов правопорядка и всех защитников Отечества, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, разгромивших остатки нацистских войск в освобожденной Европе и сокрушивших миллионную квантунскую армию на Дальнем Востоке. Восхищаются доблестью и героизмом нашего народа, прошедшего тяжелейшие испытания и сумевшего победить в самой страшной войне в истории человечества.

Чтобы передать эту память поколениям Росгвардия 3 сентября в день 77-летия окончания Второй мировой войны организовала Всероссийскую патриотическую видеоакцию «Наследники Победы».

Военнослужащие и сотрудники ведомства из разных уголков многонациональной России записали короткие сюжеты с воспоминаниями фронтовиков. Простые и пронзительные слова участников тяжелейших боев напоминают о бесценной жертве, которую наш народ положил на алтарь Победы. Каждый отрывок уникален. В них боль утраты родных и друзей, бесстрашие перед лицом врага, отчаянное мужество и решимость в бою.

Акция начинается в старейшем соединении войск национальной гвардии — Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского с трогательного стихотворения поэтессы и фронтовика Юлии Друниной, посвященного ветеранам. Сквозь города и разделяющие их километры она проносится через все страну от западных рубежей до Алтайских гор. Голосами росгвардейцев рассказывает об освобождении Украины и Крыма, боях под Калачем-на-Дону и Ростовом, сражениях за Сталинград и Берлин. Завершается проект символически на Дальнем Востоке, как регионе окончания Второй мировой войны.

Сюжеты акции размещены в сети Интернет и доступны на страницах ведомства в социальных сетях.

Фото: Росгвардия