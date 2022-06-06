Росгвардия озвучила промежуточные итоги проверок безопасности объектов ТЭК Кузбасса

Инспекторы отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продолжают плановые проверки антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Кузбасса. С начала года проверено более 40 предприятий. По результату инспекции выявлено свыше 1 000 нарушений требований законодательства.

«Особенности ТЭК в Кузбассе обусловлены большой концентрацией в регионе объектов угольной промышленности, энергетики, а также наличием нефтеперерабатывающих предприятий», - рассказал старший инспектор отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Алексей Полуэктов.

Во время плановых проверок инспектируется организация физической защиты: укомплектованность постами охраны, специальными средствами, служебным и гражданским оружием; как осуществляется пропускной режим и охрана объекта в целом. Кроме этого, инспекторы уделяют большое внимание технической укрепленности предприятий. Соответствует ли требованиям законодательства инженерно-технические средства охраны, проверяется их работоспособность и оснащенность.

«Важно обеспечить надлежащую безопасность на объектах ТЭК. Негативные последствия от постороннего вмешательства в работу этих предприятий может нанести серьезный социально-экономический и экологический вред», - подчеркивает майор Алексей Полуэктов.

По всем выявленным нарушениям руководителям данных объектов выданы предписания для устранения недостатков. За несоблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности предусмотрена административная ответственность со штрафом от 30 000 до 300 000 рублей.