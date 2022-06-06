Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия озвучила промежуточные итоги проверок безопасности объектов ТЭК Кузбасса

 Инспекторы отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продолжают плановые проверки антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Кузбасса. С начала года проверено более 40 предприятий. По результату инспекции выявлено свыше 1 000 нарушений требований законодательства.

 «Особенности ТЭК в Кузбассе обусловлены большой концентрацией в регионе объектов угольной промышленности, энергетики, а также наличием  нефтеперерабатывающих предприятий», - рассказал старший инспектор  отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Алексей Полуэктов.

 Во время плановых проверок инспектируется организация физической защиты: укомплектованность постами охраны, специальными средствами, служебным и гражданским оружием; как осуществляется пропускной режим и охрана объекта в целом. Кроме этого, инспекторы уделяют большое внимание технической укрепленности предприятий. Соответствует ли требованиям законодательства инженерно-технические средства охраны, проверяется их работоспособность и оснащенность.

 «Важно обеспечить надлежащую безопасность на объектах ТЭК. Негативные последствия от постороннего вмешательства в работу этих предприятий может нанести серьезный социально-экономический и экологический вред», - подчеркивает майор Алексей Полуэктов.

 По всем выявленным нарушениям руководителям данных объектов выданы предписания для устранения недостатков. За несоблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности предусмотрена административная ответственность со штрафом от 30 000 до 300 000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
06/06/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus