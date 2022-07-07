Росгвардия поблагодарила сельчанку за гражданский поступок

В поселке Яя 56-летняя местная жительница сообщила инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии о найденном незаконном оружии.

По словам сельчанки, неизвестное ружье она обнаружили при наведении порядка в надворных постройках на территории ее частного дома. Зная, что за незаконное хранение оружия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, она решила сообщить о находке правоохранителям. На адрес прибыл инспектор Росгвардии и принял от заявительницы опасный предмет.

Представитель войск правопорядка поблагодарил женщину за бдительный гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16 калибра 1951 года выпуска, которое могло принадлежать ее покойному супругу. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой женщине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 82 единицы незаконного оружия и более 2,6 тысяч боеприпасов.

Фото: Росгвардия