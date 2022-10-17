Росгвардия поблагодарила специалистов медката Кузбасса за медицинскую подготовку личного состава

В Кемерове начальник медицинской службы территориального управления Росгвардии капитан Алексей Федотов по случаю 30-летия Кузбасского центра медицины катастроф вручил медикам благодарственные письма за плодотворное сотрудничество.

С момента создания в регионе силового ведомства специалисты медката оказывают методическую помощь росгвардейцам по медицинской подготовке. Так, с сотрудниками региональных подразделений войск правопорядка регулярно проводятся занятия по действиям при ранениях и других травмах. Подготовка осуществляется с использованием современных методик и технологий.

Капитан Федотов отметил особую роль специалистов медката в подготовке личного состава к участию в специальной военной операции. Полученные медицинские знания и навыки помогают защищать не только жизни росгвардейцев, но и мирных жителей в районах проведения СВО.

Фото: Росгвардия