Росгвардия подвела итоги проверок безопасности школ в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завершили проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

В составе межведомственных комиссий росгвардейцы проверили более 900 объектов просвещения и средне-профессионального образования. Специалисты дали оценку инженерно-технической защищенности образовательных учреждений. Заместитель начальника комплексной защиты объектов управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу подполковник Андрей Грибанов отметил, что все объекты общего образования региона оснащены техническими средствами безопасности, но работа по совершенствованию данного направления продолжается.

«Также во время проверок проводились учебно-тренировочные занятия по действиям групп задержаний Росгвардии, сотрудников охраны и работников образовательных учреждений при возникновении внештатных ситуаций», - рассказал подполковник Андрей Грибанов.

Фото: Росгвардия