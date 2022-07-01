Росгвардия подвела промежуточные итоги профилактической операции "оружие" в Кузбассе

За шесть месяцев текущего года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 80 единиц незаконного оружия.

Среди них: 56 – гладкоствольных ружей; 3 – пистолета; 6 – обрезов; 11 – газового, травматического и самодельного оружия. Кроме этого, выданы 2 613 боеприпасов и одна граната. Предварительная оценка денежного вознаграждения гражданам, согласно утвержденным расценкам за добровольную выдачу оружия, составляет более 480 тысяч рублей. Оперативно-профилактическая операция «Оружия» действует в Кузбассе более 20 лет.

За это время кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям более 9,5 тысяч единиц различного оружия, а также почти полмиллиона боеприпасов. Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства.

О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!