Росгвардия поможет подготовить специалистов по защите критической инфраструктуры в Кузбассе

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось совещание с представителями критически важных объектов региона, посвященное вопросам повышения безопасности и защиты инфраструктуры ТЭК от современных угроз, в том числе атак с применением беспилотных летательных аппаратов.

Совещание открыл начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. В своем выступлении он подчеркнул важность совместных усилий по обеспечению безопасности стратегически значимых объектов и обозначил ключевые направления взаимодействия.

В ходе мероприятия начальник отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу полковник Андрей Шарфин представил доклад о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Он отметил, что в Кузбассе более 10 объектов критической отрасли, включая электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, базы хранения нефтепродуктов и предприятия оборонного комплекса. Росгвардия проводит регулярные проверки этих объектов, оценивая их безопасность по всем параметрам.

Полковник Шарфин подчеркнул, что предприятиям ТЭК важно самостоятельно контролировать безопасность своих объектов. Это включает соответствие требованиям и паспорту безопасности, внедрение мер защиты от атак БПЛА, оснащение охраны необходимыми средствами, выполнение рекомендаций Минэнерго России и антитеррористической комиссии региона, а также координацию действий персонала, охраны и военных подразделений при угрозе нападения.

О вопросах подготовки специалистов по защите критической инфраструктуры рассказал начальник группы профессиональной служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Стунжа. Он представил программу, в рамках которой на объектах Росгвардии в регионе будет организовано бесплатное обучение представителей служб безопасности ТЭК. Особое внимание уделено подготовке персонала к действиям в составе постов воздушного наблюдения и противодействию БПЛА, с учетом опыта специальной военной операции.

Также в ходе совещания представители штаба Управления рассмотрели вопросы взаимодействия по обмену информацией об угрозах атак на критически важные объекты и порядок совместных действий по их предотвращению.

Росгвардия продолжает активное сотрудничество с представителями ТЭК для повышения уровня безопасности и защиты стратегически значимых объектов региона. Кузбасс занимает второе место в стране по количеству подконтрольных объектов ТЭК, что делает обеспечение их безопасности особенно актуальной задачей.

Фото: Росгвардия