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Росгвардия приглашает на службу в Донецкую Народную Республику

 В Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике объявлен набор кандидатов для прохождения службы в подразделения: ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и на другие аттестованные должности территориального органа войск правопорядка.

Принимаются мужчины в возрасте до 48 лет (на должности сержантов, прапорщиков), до 53 лет (на должности офицеров), в том числе ранее проходившие службу в правоохранительных органах и не имеющие судимости. Требования к образованию: на должности младшего начальствующего состава - не ниже среднего общего; для офицеров - не ниже среднего профессионального.

 Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Кроме этого, граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, служебным жильем или компенсацией за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

 Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

 Подробную информацию о приеме на службу можно узнать по телефону: 8 (3842) 36-43-36 или на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
03/04/2023
Общество
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