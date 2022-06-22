Росгвардия приглашает на военную службу по контракту

Производим набор на военную службу по контракту в воинские части оперативного и специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ: Граждане прошедшую службу в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющие образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья проходить службу в указанных подразделениях.

ОБЯЗАННОСТИ: Участие в охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, выполнение специальных задач.

УСЛОВИЯ:

- Льготный стаж службы (1 месяц за 1.5)

- Заработная плата от 35 тыс. рублей + премии, надбавки, дополнительные выплаты;

- Предоставление специализированных жилых помещений иногородним гражданам;

- Обеспечение денежной компенсацией за наём (поднаём) жилого помещения;

- Бесплатное медицинское обслуживание;

- Перспектива карьерного роста;

- Возможность заключения краткосрочного контракта на срок от 6 месяцев до 1 года.

Дополнительная информация о трудоустройстве в ходе собеседования.

КОНТАКТ ДЛЯ СВЯЗИ: - Кемеровская область – Кузбасс тел.: +7 (3842) 36-92-07.