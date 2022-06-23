Росгвардия присоединилась к общероссийской памятной акции в Кузбассе

В областном центре мероприятие состоялось на плацу Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Росгвардейцы зажгли свечи в память о тех, кто защитил нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Начальник штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Воробьев обратился к личному составу и призвал почтить павших защитников Отечества минутой молчания. Памятные мероприятия с зажжением свечей при участии росгвардейцев прошли в 18 населенных пунктах Кузбасса.