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Росгвардия присоединилась к общероссийской памятной акции в Кузбассе

В областном центре мероприятие состоялось на плацу Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Росгвардейцы зажгли свечи в память о тех, кто защитил нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Начальник штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей Воробьев обратился к личному составу и призвал почтить павших защитников Отечества минутой молчания. Памятные мероприятия с зажжением свечей при участии росгвардейцев прошли в 18 населенных пунктах Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2022
Общество

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