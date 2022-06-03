Росгвардия проверяет на безопасность детские лагеря Кузбасса

Инспекции подлежат более 550 мест дневного пребывания детей и 55 загородных детских лагерей. В ходе проверок специалисты Росгвардии рассматривают вопросы организационного характера: проведение инструктажей и учебных тренировок с персоналом объекта по действиям при возникновении ЧС; наличие информационных стендов для детей по мерам безопасности в различных ситуациях; организация пропускного режима и др.

Кроме этого, в ходе проверок росгвардейцы уделяют внимание оснащению лагерей техническими средствами охраны и безопасности. Все объекты детского отдыха должны быть оснащены системами пожарной и тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения.

«Проверки проводятся в целях установления соответствия лагерей требованиям законодательства РФ по антитеррористической защищенности, - рассказал начальник отдела комплексной защиты объектов управления вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии по Кузбассу подполковник Михаил Соринский. - Загородным лагерям уделяется больше всего внимания, потому как приборы технических средств охраны не функционируют при низких температурах и их демонтируют на зимний период. Перед подготовкой к новому оздоровительному сезону оборудование устанавливается на место и необходимо проверить их работоспособность».

Проверки всех детских лагерей сотрудники Росгвардии завершат к 5 июню. По выявленным недостаткам будут даны предписания на устранение до заезда первой детской смены.