Росгвардия со школьниками почтили память жителей блокадного Ленинграда

В областном центре состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

В городском сквере памяти защитников-ленинградцев собрались ветераны, общественники, представители военно-патриотических клубов, среди которых воспитанники класса Росгвардии. Вместе с руководителем регионального совета ветеранов войск правопорядка полковником в запасе Андреем Фирсовым юнгвардейцы и другие участники митинга возложили цветы к подножию монумента в память о жертвах фашизма.

Представитель Росгвардии напомнил подопечным о стойкости советского народа в тяжелейшие годы блокады, а также об особом значении памятной даты для родного региона. На Ленинградском фронте сражались тысячи воинов-кузбассовцев. За годы войны Кемеровская область приняла 350 тысяч жителей Города-героя. Для многих их них Кузбасс стал вторым домом.