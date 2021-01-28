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Росгвардия со школьниками почтили память жителей блокадного Ленинграда

В областном центре состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

В городском сквере памяти защитников-ленинградцев собрались ветераны, общественники, представители военно-патриотических клубов, среди которых воспитанники класса Росгвардии. Вместе с руководителем регионального совета ветеранов войск правопорядка полковником в запасе Андреем Фирсовым юнгвардейцы и другие участники митинга возложили цветы к подножию монумента в память о жертвах фашизма.

Представитель Росгвардии напомнил подопечным о стойкости советского народа в тяжелейшие годы блокады, а также об особом значении памятной даты для родного региона. На Ленинградском фронте сражались тысячи воинов-кузбассовцев. За годы войны Кемеровская область приняла 350 тысяч жителей Города-героя. Для многих их них Кузбасс стал вторым домом.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/01/2021
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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